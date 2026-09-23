Предъявите ваши булочки! Бабуля голыми руками залезла в хлеб в магазине и попала на скандальное видео

Пожилая покупательница в кемеровском магазине «Ярче!» голыми руками перебрала почти всю выпечку на открытом прилавке, после чего вернула изделия обратно. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на местного блогера.

Женщину заметили в торговой точке на проспекте Шахтёров. По словам очевидца, посетительница последовательно брала разные булочки, рассматривала их, крутила в руках и клала обратно. Какие изделия после такой «проверки» впоследствии купили другие люди, неизвестно.

Санитарные требования предусматривают защиту готовой к употреблению неупакованной продукции от непосредственного контакта с покупателями. При самообслуживании должны использоваться упаковка либо устройства, исключающие прикосновение к еде до её фасовки.

Проблема с открытой выпечкой уже привлекала внимание на федеральном уровне. Ранее Life.ru писал о предложении бороться с покупателями, которые мнут и перебирают булочки на витринах. В Госдуме тогда предложили ужесточить требования к продаже готовой еды, чтобы исключить её прямой контакт с посетителями.