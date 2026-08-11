Битва за свободный стул в петербургской булочной закончилась ожогами и уголовным делом

Ссора двух посетительниц петербургской булочной из-за свободного стула закончилась ожогами и уголовным делом. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

Ссора двух посетительниц петербургской булочной. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

На одно место в заведении претендовали сразу несколько человек, но одна семья оказалась быстрее других. После этого женщины обменялись колкостями, в том числе прозвучала фраза про «провинциальных алкашкей». Новый оборот ссора приобрела, когда за занятым столиком начался разговор о музеях.

В какой-то момент одна из участниц конфликта плеснула в другую масалой, оставив на её теле ожоги. Подсудимая впоследствии утверждала, что целилась в мужа потерпевшей, а сам чай якобы не был горячим.

Суд назначил женщине 280 часов обязательных работ. Кроме того, с неё взыскали 1705 рублей материального ущерба и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее Life.ru рассказывал, как во время застолья мужчина после ссоры плеснул женщине в лицо алкоголем и поджёг её. В итоге пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми ожогами, отравлением продуктами горения и ожоговым шоком.