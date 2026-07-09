В Волгограде мужчина плеснул алкоголем в лицо возлюбленной и поджёг её

В Волгограде полицейские задержали мужчину, который пытался заживо сжечь возлюбленную. Инцидент произошёл 5 июня в Тракторозаводском районе города, пишет УМВД по региону.

В Волгограде пьяный мужчина облил алкоголем возлюбленную и поджег её. Видео © VK / Тракторозаводский-Районный Суд-Г-Волгограда

37-летнюю местную жительницу доставили в больницу с тяжелейшими термическими ожогами головы, шеи, туловища и верхних конечностей. Медики диагностировали у неё также токсическое отравление продуктами горения и ожоговый шок. Заподозрив криминальный характер травм, врачи незамедлительно проинформировали дежурную часть полиции.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в день происшествия женщина находилась в компании ранее знакомого мужчины. В процессе совместного употребления спиртных напитков между ними произошёл конфликт. В результате которого подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, плеснул в лицо потерпевшей спиртосодержащую продукцию, после чего поджёг её», — говорится в сообщении.

Жизнь потерпевшей спасли случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь. Вскоре оперативники уголовного розыска задержали тридцатипятилетнего подозреваемого. Ранее не судимый местный житель полностью сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд Тракторозаводского района 9 июля отправил обвиняемого под стражу до 7 сентября.

Ранее сообщалось, что в Курске взяли под стражу двух мужчин, которые в лесополосе привязали 21-летнего парня к дереву и пытались сжечь заживо. Трагедия едва не произошла в ночь на 30 июня в лесном массиве на улице Заводской. По предварительной договорённости трое горожан напали на молодого человека, обездвижили его, примотав к стволу, а затем облили горючей смесью и поднесли огонь. Завершить задуманное до смертельного исхода нападавшие не успели. Благодаря оперативному прибытию медиков пострадавшего удалось вовремя доставить в больницу.