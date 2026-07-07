В Ростове мальчик сгорел во время ночной прогулки, родители винят друзей

В Ростове-на-Дону 12-летний мальчик скончался от ожогов более 95% тела после ночной прогулки. Трагедия произошла на улице Казахская — ребёнок отпросился на ночёвку к другу, но вместо этого гулял с приятелями. Очевидцы рассказали, что между детьми возникла ссора, затем драка, после которой пострадавшего мгновенно объяло пламя.

Рядом находилась выпивающая компания, которая начала тушить ребёнка пивом и водкой, чем только усугубила ситуацию. Огонь удалось сбить лишь с помощью мокрых простыней, которые скидывали с балконов жители близлежащих домов.

Друзья мальчика утверждают, что всё произошло случайно — они якобы баловались бензином, подожгли лавочку, и огонь перекинулся на товарища. Однако родные отрицают эту версию: по их словам, та почти не пострадала (обгорел лишь низ), а в агонии ребёнок повторял имя виновника, от которого, как выяснилось, пахло бензином. Его пока не нашли. У остальных детей изъяли пять литров бензина и телефоны, сообщает Baza.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и очевидцы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении», — говорится в сообщении СУ СК России по Ростовской области.

Ранее в Батайске Ростовской области двое подростков 14 и 15 лет погибли при пожаре в частном доме на улице 2-я Полтавская; возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Огонь охватил летнюю кухню на площади 50 кв. м, для тушения привлекались 18 специалистов и 6 единиц техники, а наиболее вероятной причиной названа неисправная электропроводка.