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7 августа, 11:08

Подростка пырнули ножом в драке на севере Москвы — нападавших задержали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danre

На севере Москвы во время бытового конфликта подросток получил ранение предметом, похожим на нож. Его госпитализировали. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Всё случилось на Дубнинской улице 7 августа. Участников драки задержали и доставили в полицию.

«Предварительно установлено, что 7 августа, на Дубнинской улице, между гражданами произошёл конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку, в ходе которой один из них причинил своему несовершеннолетнему оппоненту повреждение предметом, похожим на нож», — сказали в пресс-службе.

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Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Он приревновал супругу и нанёс ей не менее пяти ударов ножом. Женщина погибла на месте. Возбуждено уголовное дело. Задержанного доставили для следственных действий.

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Наталья Афонина
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