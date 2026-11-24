Дело Елены фон Мессинг о незаконном выводе за границу более 1,1 миллиарда рублей дошло до суда спустя девять лет после её заочного ареста. Материалы в отношении предпринимательницы и Сергея Черемухина зарегистрировал Смольнинский районный суд Петербурга.

По версии следствия, обвиняемые переводили деньги за рубеж под видом оплаты дорогостоящего программного обеспечения, которого в действительности не было на заявленных носителях. Вместо него из Эстонии завозили оптические диски с бесплатными кодами доступа к сервису иностранной компании. Их реальная стоимость составляла ноль рублей, однако в таможенных документах товар представляли как дорогой программный продукт.

Организатором предполагаемой схемы следователи считают фон Мессинг, которая разрабатывала её с июня 2013 года по май 2014-го. Позднее к ней присоединились Черемухин и Александр Булатов, распределившие между собой обязанности. Последний зарегистрировал ООО «Простор» и открыл счета в трёх банках, после чего участники группы подготовили фиктивные внешнеторговые контракты с завышенными ценами. Доставленные из-за границы носители информации помещали на таможенный склад.

Деньги на счета созданной компании поступали от подконтрольных организаций по мнимым договорам. Затем средства обменивали на иностранную валюту и отправляли зарубежным контрагентам. По подсчётам следствия, с 16 мая 2014 года по 18 декабря 2015-го таким способом перечислили 1 130 492 249 рублей 14 копеек. Действия обвиняемых квалифицировали по пунктам «а» и «б» части третьей статьи 193.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные валютные операции с использованием подложных документов.

Напомним, ещё в 2017 году Смольнинский суд заочно арестовал Елену фон Мессинг. Тогда постановили, что срок её содержания под стражей начнёт исчисляться после экстрадиции либо задержания на территории России. В 2019 году по этому же делу вынесли приговор Александру Булатову, который занимался оформлением компании и банковских документов. Мужчина частично признал вину, объяснив, что устроился на работу к фон Мессинг через знакомого и не разбирался в бизнесе. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Елена Элизабет фон Мессинг, ранее известная как Елена Скородумова, — петербургская предпринимательница с гражданством Финляндии, чьё имя неоднократно фигурировало в громких уголовных расследованиях. По данным Следственного комитета России, в прошлом она была связана с «тамбовской» организованной преступной группировкой, однако позднее переехала в Финляндию и сменила фамилию

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