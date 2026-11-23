Бывший председатель правления череповецкого банка «Бумеранг» Валерий Сикорский заочно получил семь лет колонии общего режима за преднамеренное банкротство и растрату. Финансист, которого обвиняли в выводе более 300 миллионов рублей, скрывается от следствия и находится в международном розыске. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, с мая 2013-го по май 2015 года Сикорский использовал более 30 подконтрольных фирм-однодневок для вывода банковских активов. По его указанию сотрудники оформляли этим компаниям кредиты без должной проверки платёжеспособности, не подозревая о преступной схеме.

Возвращать деньги фиктивные заёмщики изначально не собирались. Полученные кредиты переводились на счета других организаций, после чего средства выводились из банка. В общей сложности таким способом из кредитной организации исчезло более 300 миллионов рублей.

В результате банк лишился ликвидных активов и перестал справляться с обязательствами перед кредиторами. Их требования превысили 1,1 миллиарда рублей, а сам «Бумеранг» впоследствии был признан банкротом. Помимо семилетнего срока, суд обязал Сикорского возместить более 251 миллиона рублей ущерба. Иск в интересах обанкротившегося банка подало Агентство по страхованию вкладов.

Отбывать наказание бывший банкир начнёт только после задержания в России либо экстрадиции из-за рубежа. В федеральный розыск его объявили ещё в феврале 2017 года, а летом 2019-го поиски стали международными. Поскольку местонахождение Сикорского до сих пор неизвестно, дело рассмотрели без его участия.

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