Житель Оренбурга потребовал миллиард рублей компенсации после того, как в спортзале усомнились в его сексуальной ориентации*. О необычном судебном разбирательстве пишет «База».

Поводом для иска стала перепалка между посетителями Lime Fitness, куда 47-летний менеджер Евгений приобрёл абонемент за 83 тысячи рублей. Во время занятий мужчина услышал в свой адрес несколько обидных выражений. В частности, оппонент обозвал его «полупокером» и «чудом в перьях».

Уязвлённый клиент обратился к руководству заведения, однако сотрудники предложили ему самостоятельно разобраться с ситуацией через полицию. Не добившись желаемой реакции, оренбуржец решил взыскать с организации компенсацию морального вреда. Кроме денежной выплаты, он настаивает на том, чтобы виновнику конфликта запретили посещать все спортивные центры сети. Рассматривать претензии предстоит Центральному районному суду Оренбурга.

Ранее Life.ru рассказывал, как шутка о сексуальной ориентации обернулась убийством в Алтайском крае. Трагедия произошла в посёлке Поперечное, где двое приятелей встретились за бутылкой спиртного и игрой в покер. Во время застолья 52-летний гость стал подшучивать над хозяином дома, намекая на его влечение к мужчинам. Тот воспринял слова как оскорбление и набросился на товарища с ножом. Тело погибшего обнаружил их общий знакомый. Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело.