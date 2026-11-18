Миллион расчётов больше не нужен: Российский учёный нашёл способ быстрее вычислять опасные астероиды
Учёный из Томска ускорил оценку угрозы столкновения астероидов с Землёй
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российский учёный Алексей Батурин разработал метод, позволяющий в сотни раз быстрее оценивать вероятность столкновения астероидов с Землёй. Новый подход сокращает количество необходимых вычислений с миллионов до тысяч, сообщила пресс-служба Томского государственного университета.
Обычно для оценки астероидной угрозы исследователям приходится моделировать огромное количество возможных траекторий небесного тела. Доцент кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ предложил вместо полного перебора сосредоточиться на вариантах, при которых столкновение с планетой наиболее вероятно.
«Задача исследователя — не перебирать миллионы частиц, а точечно найти те начальные условия, которые ведут к столкновению, и оценить, насколько они вероятны», — объяснил Батурин.
В основе разработки лежит математическая модель, учитывающая погрешности при определении положения и скорости астероида. Возможные отклонения описываются шестимерным доверительным эллипсоидом. Чем ближе рассматриваемые параметры к его центру, тем выше их вероятность.
Учёный выявляет наиболее вероятные условия столкновения, а затем формирует вокруг них область для дальнейших вычислений. В некоторых случаях для анализа достаточно 10 тысяч виртуальных частиц вместо миллиона.
Метод испытали на трёх астероидах — 2024 QP2, 2024 TW17 и 2024 YT7. Для первых двух потенциальные траектории столкновения оказались далеко за пределами наиболее вероятной области движения. У третьего астероида такие траектории располагались ближе, однако риск столкновения с Землёй также оценили как крайне низкий.
Для проверки результатов Батурин дополнительно использовал классический метод Монте-Карло, рассчитав по миллиону виртуальных траекторий. Ни в одном из рассмотренных случаев столкновения не произошло, что согласуется с оценкой вероятности менее одной миллионной.
Преимущество разработки заключается в скорости. При традиционном моделировании расчёты для трёх исследованных астероидов заняли 5922, 4986 и 36 964 секунды соответственно. Новый подход в ряде случаев позволяет сократить вычислительную нагрузку примерно в сто раз. При этом автор подчёркивает, что метод остаётся приближённым и требует дальнейшего совершенствования.
Ранее Life.ru сообщал, что учёные опровергли сообщения о якобы предстоящем падении десятиметрового астероида CE2XZW2 на Землю. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН объяснили, что информация об угрозе распространилась без должной проверки. По их данным, небесное тело продолжает движение по своей орбите и не представляет опасности для людей.