Российский учёный Алексей Батурин разработал метод, позволяющий в сотни раз быстрее оценивать вероятность столкновения астероидов с Землёй. Новый подход сокращает количество необходимых вычислений с миллионов до тысяч, сообщила пресс-служба Томского государственного университета.

Обычно для оценки астероидной угрозы исследователям приходится моделировать огромное количество возможных траекторий небесного тела. Доцент кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ предложил вместо полного перебора сосредоточиться на вариантах, при которых столкновение с планетой наиболее вероятно.

«Задача исследователя — не перебирать миллионы частиц, а точечно найти те начальные условия, которые ведут к столкновению, и оценить, насколько они вероятны», — объяснил Батурин.

В основе разработки лежит математическая модель, учитывающая погрешности при определении положения и скорости астероида. Возможные отклонения описываются шестимерным доверительным эллипсоидом. Чем ближе рассматриваемые параметры к его центру, тем выше их вероятность.

Учёный выявляет наиболее вероятные условия столкновения, а затем формирует вокруг них область для дальнейших вычислений. В некоторых случаях для анализа достаточно 10 тысяч виртуальных частиц вместо миллиона.

Метод испытали на трёх астероидах — 2024 QP2, 2024 TW17 и 2024 YT7. Для первых двух потенциальные траектории столкновения оказались далеко за пределами наиболее вероятной области движения. У третьего астероида такие траектории располагались ближе, однако риск столкновения с Землёй также оценили как крайне низкий.

Для проверки результатов Батурин дополнительно использовал классический метод Монте-Карло, рассчитав по миллиону виртуальных траекторий. Ни в одном из рассмотренных случаев столкновения не произошло, что согласуется с оценкой вероятности менее одной миллионной.

Преимущество разработки заключается в скорости. При традиционном моделировании расчёты для трёх исследованных астероидов заняли 5922, 4986 и 36 964 секунды соответственно. Новый подход в ряде случаев позволяет сократить вычислительную нагрузку примерно в сто раз. При этом автор подчёркивает, что метод остаётся приближённым и требует дальнейшего совершенствования.