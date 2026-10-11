Вакуум, радиация и перепады температур: На Апофис хотят высадить живые организмы

Российские учёные рассматривают возможность отправки микроорганизмов и спор на поверхность астероида Апофис, который приблизится к Земле в 2029 году. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе НИИ ядерной физики имени Скобельцына МГУ Владислав Оседло на международном фестивале «Наука 0+».

Исследователи хотят выяснить, как биологические образцы поведут себя непосредственно на малом небесном теле. В отличие от привычных земных условий, там им предстоит столкнуться с вакуумом, резкими температурными перепадами и интенсивным космическим излучением. Эксперимент объединит задачи физики и биологии.

Для проведения испытаний специалисты предлагают использовать небольшой посадочный или отделяемый модуль. Он сможет доставить к астероиду герметичную ячейку с микроорганизмами, спорами либо другими модельными биологическими объектами. Такой вариант оборудования позволит изучать их состояние в условиях космоса.

Особое внимание учёные намерены уделить жизнеспособности доставленного материала. Специалисты хотят определить, какие изменения произойдут с образцами под воздействием солнечной и галактической радиации. Кроме того, исследователей интересует влияние остальных особенностей среды на биологические характеристики микроорганизмов.

Реализовать замысел предлагается во время сближения Апофиса с нашей планетой в 2029 году. Пока речь идёт о научной инициативе, предполагающей проведение эксперимента с помощью космического аппарата. Возможные результаты позволят оценить поведение биологических систем непосредственно на поверхности астероида.

Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные разрабатывают миссию к астероиду Апофис. Директор НИИ ядерной физики МГУ Эдуард Боос рассказал, что специалисты прорабатывают возможность запуска исследовательского аппарата к небесному телу во время его сближения с Землёй. По словам учёного, это редкая возможность изучить крупный космический объект с небольшого расстояния. Сам Апофис пройдёт мимо нашей планеты 13 апреля 2029 года. Согласно расчётам, расстояние до его поверхности в момент максимального сближения составит около 32 тысяч километров. Наблюдать за астероидом смогут в том числе жители некоторых российских регионов, включая Сибирь и Дальний Восток.