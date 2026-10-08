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Опубликовано 8 октября, 13:25

Миллион за младенца: Котяков рассказал, сколько компаний в России уже раздают такие выплаты

Котяков: В России 227 предприятий платят миллион рублей за рождение ребёнка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уже 227 российских компаний из разных сфер ввели разовую выплату в миллион рублей за рождение ребёнка у сотрудников. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что ещё совсем недавно подобная практика была редкостью. По его словам, за прошедшие год-полтора число таких работодателей выросло кратно, и то, что раньше встречалось единично, сейчас становится заметным трендом среди предприятий.

«Я напомню, ещё буквально год-полтора назад, мы с вами говорили о буквально единичных примерах подобного рода выплат», — заключил он.

Больше миллиона за декрет: Минтруд озвучил рекордные выплаты на детей к 2027 году
Больше миллиона за декрет: Минтруд озвучил рекордные выплаты на детей к 2027 году

Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 778,5 тысячи рублей. Такие цифры назвал всё тот же Антон Котяков. По его данным, выплата продолжит ежегодно индексироваться.

Больше новостей о пособиях, семейных выплатах и других мерах господдержки — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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