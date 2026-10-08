Миллион за младенца: Котяков рассказал, сколько компаний в России уже раздают такие выплаты
Котяков: В России 227 предприятий платят миллион рублей за рождение ребёнка
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Уже 227 российских компаний из разных сфер ввели разовую выплату в миллион рублей за рождение ребёнка у сотрудников. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.
Министр подчеркнул, что ещё совсем недавно подобная практика была редкостью. По его словам, за прошедшие год-полтора число таких работодателей выросло кратно, и то, что раньше встречалось единично, сейчас становится заметным трендом среди предприятий.
«Я напомню, ещё буквально год-полтора назад, мы с вами говорили о буквально единичных примерах подобного рода выплат», — заключил он.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2027 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 778,5 тысячи рублей. Такие цифры назвал всё тот же Антон Котяков. По его данным, выплата продолжит ежегодно индексироваться.
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