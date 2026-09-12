Миллионы есть, а счастья нет: Основателей стартапов накрыл «синдром внезапного богатства»

Продажа бизнеса и крупное состояние не всегда приносят предпринимателям ожидаемое счастье. Некоторые основатели технологических компаний после сделки сталкиваются с так называемым синдромом внезапного обогащения, пишет Bloomberg.

После получения больших денег у предпринимателей могут появиться тревога, ощущение пустоты и потеря привычной цели. Особенно тяжело приходится тем, кто много лет связывал собственную самооценку с компанией.

Психотерапевт Энни Райт отмечает, что достижение долгожданной финансовой цели иногда приносит не удовлетворение, а разочарование. Некоторые основатели почти сразу запускают новый проект, чтобы вновь почувствовать смысл или доказать себе, что предыдущий успех не был случайностью.

Одним из примеров стал предприниматель Мичия Рорссен. Он вырос в семье с серьёзными финансовыми трудностями, а в 2021 году продал основанную им компанию Prodigy. После сделки Рорссен признавался, что материальные проблемы исчезли, но вместо них возник вопрос о том, ради чего двигаться дальше.

Дополнительное давление создаёт нынешний бум искусственного интеллекта. Основатели опасаются пропустить новый технологический цикл и поэтому не всегда позволяют себе остановиться после продажи компании.

Меняются и отношения с близкими. Друзья могут осторожнее говорить о деньгах, а у родственников появляются новые ожидания. По мнению психолога Шерри Уоллинг, легче адаптируются те, кто признаёт и собственный труд, и роль удачного стечения обстоятельств.

Ранее Life.ru рассказывал, почему большие деньги сами по себе могут становиться источником тревоги. Психолог Юлия Морозова объясняла, что страх крупного состояния иногда заставляет человека бессознательно избавляться от накоплений и возвращаться к привычной финансовой модели. На отношение к богатству также могут влиять семейные установки, страх мошенничества и возможные конфликты с близкими.