Суды должны ограничивать чрезмерные алименты, если родители требуют миллионы рублей ежемесячно. Такое мнение в пресс-центре НСН высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мы сталкиваемся с тем, что женщины требуют алименты, которые несоразмерны со здравым смыслом», — заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

По словам парламентария, размер выплат должен обеспечивать потребности ребёнка, однако требования о перечислении нескольких миллионов рублей каждый месяц он считает чрезмерными. Милонов убеждён, что в подобных случаях суду необходимо устанавливать разумную верхнюю границу алиментов.

«То есть там хватит и на ребёнка, и на маму, но когда речь идёт о том, чтобы ежемесячно выплачивать миллионы рублей на жизнь, то понятно, что эти миллионы не являются справедливой платой», — подчеркнул депутат.

Ранее Life.ru сообщал, что Конституционный суд разрешил снижать алименты при сверхвысоких доходах родителей после жалобы вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Суд разъяснил, что выплаты должны соответствовать реальным потребностям ребёнка, а не автоматически расти вместе с доходами плательщика.