Вратарь французского ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов не сможет вернуть деньги, которые ранее перечислил в качестве алиментов на содержание дочери. Даже новое постановление Конституционного суда, допускающее уменьшение выплат для родителей со сверхвысокими доходами, не предусматривает такого возврата. Об этом сообщил судья КС Евгений Тарибо.

«То, что уже выплачено, возврату не подлежит», — подчеркнул судья, разъясняя принятое 17 ноября решение.

Ранее Life.ru сообщал, что Конституционный суд назначил на 17 ноября оглашение решения по жалобе Матвея Сафонова. Голкипер оспаривал практику взыскания алиментов в размере четверти заработка без учёта того, насколько получающаяся сумма соответствует потребностям ребёнка. Спортсмен настаивал на фиксированных выплатах в размере 300 тысяч рублей ежемесячно. Разбирательство должно было определить, допускает ли действующее законодательство иной порядок расчёта алиментов для родителей со сверхвысокими доходами.