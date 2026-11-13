Конституционный суд России 17 ноября огласит постановление по жалобе вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова, который добивается пересмотра порядка расчёта алиментов на дочь. Футболист считает несправедливым требование отдавать четверть своих доходов и настаивает на фиксированной выплате в размере 300 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Заседание начнётся во вторник в 10:00. Судьи рассмотрят вопрос о соответствии Конституции пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, предусматривающего взыскание алиментов в размере 25% заработка на одного ребёнка. Основное слушание по делу состоялось ещё 8 октября.

Спор начался после развода Сафонова с Анастасией Казачек в 2021 году. В августе 2024-го Мосгорсуд подтвердил решение Никулинского районного суда Москвы, обязавшего голкипера перечислять четверть доходов на содержание дочери. К июню 2025 года спортсмен погасил накопившуюся за три с половиной года задолженность, превышавшую 64 миллиона рублей.

Однако футболист продолжил оспаривать порядок начисления выплат. Он предложил установить алименты в размере 300 тысяч рублей ежемесячно, соразмерно доходам бывшей супруги. По мнению Сафонова, при высоком заработке родителя процентная система может приводить к суммам, значительно превышающим реальные потребности ребёнка, и создавать условия для необоснованного обогащения второго родителя.

При этом на октябрьском заседании представители Совета Федерации и правительства указали, что действующее законодательство уже позволяет судам назначать фиксированные выплаты при определённых обстоятельствах. Представитель Генпрокуратуры, напротив, обратил внимание на необходимость более чётких правовых ориентиров для случаев, когда размер алиментов существенно превышает расходы на содержание ребёнка. Конституционному суду предстоит определить правовой смысл спорной нормы, а не самостоятельно пересчитать выплаты футболиста.

Ранее Life.ru рассказывал о реакции Анастасии Казачек на обращение бывшего мужа в Конституционный суд. Женщина утверждала, что Сафонов уже два года не перечисляет алименты с зарплаты, которую получает во французском клубе. По её словам, деньги необходимы не только для повседневных расходов, но и для обеспечения будущего дочери, включая образование. Казачек также заявляла, что задолженность за период выступлений голкипера в «Краснодаре» погасило третье лицо.

На фоне алиментного конфликта стороны судятся и по другим финансовым вопросам. В январе Life.ru сообщал об иске представителя Сафонова к Казачек по поводу предполагаемого мошенничества с судебными издержками. Защита футболиста утверждала, что его бывшая супруга необоснованно потребовала около 10 миллионов рублей на оплату адвокатских услуг. Подтверждённого судебного решения, устанавливающего мошенничество, в публикации не приводилось.