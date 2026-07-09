Экс-супруга Сафонова ответила на его обращение в Конституционный суд

Бывшая супруга вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия Казачек прокомментировала ТАСС его обращение в Конституционный суд России. Голкипер пытается оспорить порядок расчёта алиментов, начисляемых в долях от дохода.

По словам Казачек, спортсмен уже два года не выплачивает алименты с заработной платы, которую получает во французском клубе ПСЖ.

«Суть алиментов — это не только деньги для проживания, но это и собственность ребёнка, которую мать может накапливать для будущего обучения. Спасибо нашему государству за то, что каждый ребёнок имеет право на получение и накапливание алиментов в долях от заработка отца», — заявила Казачек.

Она также сообщила, что задолженность за период, когда футболист выступал за «Краснодар», была погашена сторонним лицом, а не самим спортсменом.

Кроме того, бывшая супруга утверждает, что Сафонов не виделся с дочерью с июня 2023 года. По её словам, сейчас ребёнка она обеспечивает самостоятельно.

Напомним, вратарь ПСЖ Матвей Сафонов обратился в Конституционный суд РФ с жалобой на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса о расчёте алиментов в долевом отношении к доходу, считая, что норма не учитывает реальные потребности ребёнка. Суд принял жалобу к рассмотрению.