Дети общие, счета раздельные: Как Гогунский, Козловский и Джиган судятся за алименты

У Даниила Воробьёва, Виталия Гогунского, Данилы Козловского и Джигана продолжаются судебные споры об алиментах. Подробнее о суммах выплат и требованиях сторон пишет kp.ru.

Как указывает издание, Даниил Воробьёв судится с матерью шестилетней дочери Мариной Смирновой: каждый просит определить место жительства ребёнка с собой и взыскать алименты с другого родителя. Временно назначена выплата четверти доходов актёра. Следующее заседание суда состоится 27 ноября.

Виталий Гогунский платит дочери Милане Стар 50 тысяч рублей в месяц. Её мать Ирина Маирко требовала увеличить сумму до 405 тысяч и взыскать задолженность, которую оценивает примерно в девять миллионов. Суд отказал, решение обжаловано.

Данила Козловский и Ольга Зуева так и не договорились о содержании шестилетней Оды-Валентины. Мать ребёнка требует четверть всех доходов актёра, заседание назначено на 11 декабря. Параллельно стороны обсуждают соглашение с фиксированной суммой. Сам артист отрицает уклонение от содержания дочери.

У Джигана, по данным ФССП на 22 октября, накопился долг около 1,74 миллиона рублей. Соглашение с Оксаной Самойловой предусматривает выплаты половины доходов на четверых детей. На загородный дом наложен арест, ограничивающий распоряжение имуществом.

Напомним, на 26 октября назначена беседа сторон по делу об ограничении родительских прав Джигана. С соответствующим требованием к исполнителю обратилась его бывшая супруга Оксана Самойлова.