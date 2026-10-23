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Опубликовано 23 октября, 15:38

Дети общие, счета раздельные: Как Гогунский, Козловский и Джиган судятся за алименты

Воробьёв, Гогунский, Козловский и Джиган вовлечены в споры об алиментах

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iamgeegun

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Карпухин, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iamgeegun

У Даниила Воробьёва, Виталия Гогунского, Данилы Козловского и Джигана продолжаются судебные споры об алиментах. Подробнее о суммах выплат и требованиях сторон пишет kp.ru.

Как указывает издание, Даниил Воробьёв судится с матерью шестилетней дочери Мариной Смирновой: каждый просит определить место жительства ребёнка с собой и взыскать алименты с другого родителя. Временно назначена выплата четверти доходов актёра. Следующее заседание суда состоится 27 ноября.

Виталий Гогунский платит дочери Милане Стар 50 тысяч рублей в месяц. Её мать Ирина Маирко требовала увеличить сумму до 405 тысяч и взыскать задолженность, которую оценивает примерно в девять миллионов. Суд отказал, решение обжаловано.

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Данила Козловский и Ольга Зуева так и не договорились о содержании шестилетней Оды-Валентины. Мать ребёнка требует четверть всех доходов актёра, заседание назначено на 11 декабря. Параллельно стороны обсуждают соглашение с фиксированной суммой. Сам артист отрицает уклонение от содержания дочери.

У Джигана, по данным ФССП на 22 октября, накопился долг около 1,74 миллиона рублей. Соглашение с Оксаной Самойловой предусматривает выплаты половины доходов на четверых детей. На загородный дом наложен арест, ограничивающий распоряжение имуществом.

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Напомним, на 26 октября назначена беседа сторон по делу об ограничении родительских прав Джигана. С соответствующим требованием к исполнителю обратилась его бывшая супруга Оксана Самойлова.

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Борис Эльфанд
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