Суд 26 октября рассмотрит иск по делу о родительских правах Джигана
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Московский суд готовится рассмотреть семейный спор блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна). Об этом пишет РИА «Новости».
Разбирательство касается требования об ограничении родительских прав артиста. Как сообщил источник, знакомый с ходом дела, беседа сторон назначена на 26 октября.
Ранее Джиган оказался в базе Федеральной службы судебных приставов из-за задолженности по алиментам. Исполнительное производство в отношении музыканта возбудили 7 октября. Основанием для производства стало соглашение об уплате алиментов, которое артист заключил с Оксаной Самойловой ещё в 2020 году. Кроме того, приставы арестовали подмосковный особняк площадью около 1282 квадратных метров в деревне Тимошкино Красногорского округа. Дом находится в закрытом коттеджном посёлке, а его стоимость оценивается примерно в 350 млн рублей.
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