Суд 26 октября рассмотрит иск по делу о родительских правах Джигана

Уже не на расслабоне и чилле: Джигана предупредили о новых мерах из-за долга по алиментам

Уже не на расслабоне и чилле: Джигана предупредили о новых мерах из-за долга по алиментам

Ранее Джиган оказался в базе Федеральной службы судебных приставов из-за задолженности по алиментам. Исполнительное производство в отношении музыканта возбудили 7 октября. Основанием для производства стало соглашение об уплате алиментов, которое артист заключил с Оксаной Самойловой ещё в 2020 году. Кроме того, приставы арестовали подмосковный особняк площадью около 1282 квадратных метров в деревне Тимошкино Красногорского округа. Дом находится в закрытом коттеджном посёлке, а его стоимость оценивается примерно в 350 млн рублей.