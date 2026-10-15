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Регион
Опубликовано 15 октября, 03:42

Уже не на расслабоне и чилле: Джигана предупредили о новых мерах из-за долга по алиментам

Джигану грозят арест счетов и запрет на выезд из России из-за алиментов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Судебные приставы могут запретить рэперу Джигану (Денису Устименко-Вайнштейну) распоряжаться имуществом и ограничить его выезд за границу из-за задолженности по алиментам. Дополнительные меры возможны, если музыкант не исполнит свои обязательства. Об этом сообщила РИА «Новости» Марина Дубровская — адвокат блогера Оксаны Самойловой.

«При наличии задолженности судебный пристав вправе наложить запреты на отчуждение имущества должника», — пояснила юрист.

По словам Дубровской, при дальнейшем неисполнении обязательств приставы могут применить и другие предусмотренные законом меры. В частности, речь идёт об ограничении выезда за пределы России и аресте банковских счетов. Последнюю меру допускается применять в пределах суммы взыскания.

После развода с Самойловой Джиган попал в базу приставов из-за долга по алиментам
После развода с Самойловой Джиган попал в базу приставов из-за долга по алиментам

Ранее судебные приставы арестовали загородный особняк Джигана в Подмосковье из-за задолженности перед Оксаной Самойловой. Постановление вынес Савёловский отдел судебных приставов 12 октября. Под ограничения попал трёхэтажный дом площадью около 1282 квадратных метров в деревне Тимошкино Красногорского округа. Недвижимость находится в закрытом коттеджном посёлке, а её стоимость оценивают примерно в 350 миллионов рублей. После развода особняк остался в собственности музыканта. Согласно мировому соглашению о разделе имущества от 1 апреля 2026 года, Джиган должен был выплатить бывшей супруге денежную компенсацию.

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Антон Голыбин
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