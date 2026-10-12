Гогунский выиграл спор об алиментах и будет платить дочери лишь ₽50 тыс. в месяц

Суд принял решение в пользу актёра Виталия Гогунского в споре с бывшей супругой Ириной Маирко об алиментах на дочь. Адвокат экс-жены артиста Анастасия Каширская заявила, что сторона намерена обжаловать вердикт, пишет Super.ru.

На заседании представитель Маирко вновь потребовала назначить актёру ежемесячные выплаты в размере 405 тысяч рублей. По её утверждению, доходы Гогунского превышают полтора миллиона рублей в месяц. Защита артиста настаивала, что он может выплачивать только 50 тысяч рублей, исходя из своих реальных доходов.

Представитель Гогунского Михаил заявил журналистам, что ожидал такого исхода дела. По его мнению, сторона бывшей супруги выбрала неверную стратегию ведения процесса.

«Нельзя так агрессивно в суде себя вести. Надо быть, скажем так, позитивно настроенными. И когда любой юрист берёт дело, он, соответственно, даёт оценку фактам. В данном случае, я считаю, истицу изначально ввели в заблуждение по поводу успеха данного решения, и вот результат», — пояснил представитель актёра.

Каширская, в свою очередь, заявила, что считает решение незаконным. Она связала исход разбирательства в том числе с разногласиями по поводу рассмотрения требований о задолженности и сообщила о намерении подать апелляцию.

По словам адвоката, ежемесячные расходы на дочь бывших супругов, известную как Милана Стар, составляют почти миллион рублей. Каширская утверждает, что подтверждающие документы были представлены суду, а реальные доходы Гогунского могут быть значительно выше официально заявленных.

Ранее адвокат Виталия Гогунского заявил Life.ru, что актёр якобы не скрывает свои доходы и выполняет обязательства по выплате алиментов дочери Милане Стар. На вопрос, действительно ли официальные доходы Гогунского составляют около 200 тысяч рублей и почему артист не помогает дочери дополнительно, адвокат отвечать не стал.