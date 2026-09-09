«Всё, что от нас зависело, мы сделали»: Адвокат Гогунского ответил на претензии по алиментам

Адвокат Виталия Гогунского заявил Life.ru, что актёр не скрывает свои доходы и выполняет обязательства по выплате алиментов дочери Милане Стар. Защита также настаивает, что представители бывшей супруги артиста затягивают судебный процесс.

Адвокат Гогунского заявил, что актёр не скрывает доходы и платит алименты. Видео © Life.ru

«Всё, что от нас зависело, мы всё сделали..Нет, он не намеренно скрывает, абсолютно. Мы действуем открыто, честно», — сказал он.

По словам защитника, сторона артиста передала суду необходимые сведения и документы, однако процесс, как он утверждает, затягивается представителями истца. Отдельно адвокат прокомментировал информацию о банковских счетах. На заседании выяснилось, что среди предоставленных документов оказались реквизиты счетов, которые Гогунскому не принадлежат.

При этом юрист отверг утверждения о том, что актёр якобы не способен выплачивать дочери деньги. Он отметил, что сведения о финансовом положении артиста уже переданы суду. На вопрос, действительно ли официальные доходы Гогунского составляют около 200 тысяч рублей и почему артист не помогает дочери дополнительно, адвокат отвечать не стал.

Попытки договориться мирным путём, по словам юриста, продолжаются до сих пор. Однако, утверждает он, вторая сторона на такие предложения не отвечает. Собеседник Life.ru также подчеркнул, что не намерен оценивать отношения между бывшими супругами и другие личные обстоятельства.

Ранее Гогунский публично поздравил свою дочь, блогершу Милану Стар, с днём рождения. Однако актёр ошибся с возрастом именинницы и написал, что ей исполнилось 18 лет, хотя на тот момент девушке было только 16.