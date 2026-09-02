Козловский отверг обвинения в неуплате алиментов
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Актёр Данила Козловский заявил, что не уклоняется от содержания дочери на фоне публичного спора с Ольгой Зуевой. Он отверг информацию о неуплате алиментов и дал понять, что считает происходящее разногласиями между родителями, а не проблемой в отношениях с ребёнком.
«Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в её жизни, а стараюсь поддерживать её во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живёт далеко от меня. Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности», — написал он в своём телеграм-канале.
Козловский призвал не связывать конфликт с Зуевой с его отношением к дочери. Он заявил, что не избегает ответственности перед ребёнком и ранее неоднократно предлагал урегулировать спор без обращения в суд. Теперь, когда разбирательство вышло за пределы личных переговоров и стало публичным, актёр решил не раскрывать подробности ситуации. Он также призвал СМИ воздержаться от выводов до разрешения спора.
Напомним, в августе московский суд зарегистрировал иск Ольги Зуевой о взыскании алиментов. Предыдущее аналогичное обращение возвращали из-за процессуального порядка. 31 августа на предварительной беседе по делу адвокат Зуевой сообщила Life.ru, что Козловский не перечисляет средства на содержание дочери. Зуева позднее заявила, что пыталась договориться с отцом ребёнка без суда ещё с октября 2025 года. Прийти к соглашению не удалось, поэтому в апреле 2026-го актриса обратилась в суд.
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