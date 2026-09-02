Козловский отверг обвинения в неуплате алиментов

Актёр Данила Козловский заявил, что не уклоняется от содержания дочери на фоне публичного спора с Ольгой Зуевой. Он отверг информацию о неуплате алиментов и дал понять, что считает происходящее разногласиями между родителями, а не проблемой в отношениях с ребёнком.

«Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в её жизни, а стараюсь поддерживать её во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живёт далеко от меня. Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности», — написал он в своём телеграм-канале.

Козловский призвал не связывать конфликт с Зуевой с его отношением к дочери. Он заявил, что не избегает ответственности перед ребёнком и ранее неоднократно предлагал урегулировать спор без обращения в суд. Теперь, когда разбирательство вышло за пределы личных переговоров и стало публичным, актёр решил не раскрывать подробности ситуации. Он также призвал СМИ воздержаться от выводов до разрешения спора.