Ольга Зуева заявила, что Козловский не платит «ни копейки» алиментов дочери

Актриса Ольга Зуева заявила, что её бывший возлюбленный Данила Козловский не выплачивает алименты на содержание их общей дочери.

По словам Зуевой, она пыталась договориться с отцом ребёнка без суда ещё с октября 2025 года. Прийти к соглашению не удалось, поэтому в апреле 2026-го актриса обратилась в суд. Ничего, кроме того, что положено её дочери по закону, она не просит, говорится в посте.

«Отец ребёнка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде», — заявила Зуева.

В августе московский суд зарегистрировал иск Зуевой о взыскании алиментов. Предыдущее аналогичное обращение возвращали из-за процессуального порядка. 31 августа на предварительной беседе по делу адвокат Зуевой сообщила Life.ru, что Козловский не перечисляет средства на содержание дочери.