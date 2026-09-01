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Опубликовано 1 сентября, 16:46

Ольга Зуева заявила, что Козловский не платит «ни копейки» алиментов дочери

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Актриса Ольга Зуева заявила, что её бывший возлюбленный Данила Козловский не выплачивает алименты на содержание их общей дочери.

По словам Зуевой, она пыталась договориться с отцом ребёнка без суда ещё с октября 2025 года. Прийти к соглашению не удалось, поэтому в апреле 2026-го актриса обратилась в суд. Ничего, кроме того, что положено её дочери по закону, она не просит, говорится в посте.

«Отец ребёнка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде», — заявила Зуева.

Зуева показала трогательные фото из семейного архива с дочерью от Козловского
Зуева показала трогательные фото из семейного архива с дочерью от Козловского

В августе московский суд зарегистрировал иск Зуевой о взыскании алиментов. Предыдущее аналогичное обращение возвращали из-за процессуального порядка. 31 августа на предварительной беседе по делу адвокат Зуевой сообщила Life.ru, что Козловский не перечисляет средства на содержание дочери.

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Николь Вербер
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