Зуева показала трогательные фото из семейного архива с дочерью от Козловского

Актриса Ольга Зуева опубликовала редкие фотографии с дочерью Одой Валентиной от Данилы Козловского. Сейчас они живут в США.

На одном из снимков Зуева держит девочку на руках на фоне цветущей сакуры. Лицо ребёнка актриса закрыла стикером. Также артистка показала архивный кадр, где Ода Валентина была совсем маленькой. Публикацию она приурочила к Международному дню матери и поздравила подписчиц с праздником.

Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться в 2015 году. Пара рассталась вскоре после рождения дочери в 2020-м. Позже актёр публично признавал, что винит себя в разрыве и «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной. При этом Зуева не препятствует общению дочери с отцом. В феврале Козловский ездил в США, чтобы поздравить дочку с шестилетием. Судя по опубликованным кадрам, они провели время на горнолыжном склоне, вместе задули свечи на праздничном торте и отметили день рождения в семейной обстановке.

В комментариях один из пользователей написал, что Оде Валентине повезло с папой. Однако другие подписчики его поправили. Они отметили, что девочке в первую очередь повезло с мамой, которая смогла простить Козловского, сохранить для ребёнка возможность общения с отцом и окружить дочь любовью, фактически заменив ей полноценную семью.