«Сделала выбор»: Ольга Кабо раскрыла, почему не ищет новые отношения после двух разводов

Актриса Ольга Кабо после двух разводов сосредоточилась на работе и детях и пока не стремится заводить новые отношения. По словам звезды, сейчас ей комфортно одной: она выбирает профессию и старается отказываться от всего, что приносит дискомфорт.

«У меня нет стрессов, нет депрессии, я не знаю, что такое выгорание. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я сделала выбор в пользу своей профессии. Если чего-то мне не нравится, я от этого отказываюсь. Если какой-то человек мне некомфортен, я с ним не общаюсь», — рассказала собеседница Пятого канала.

Ольга Кабо рассказала, как живёт после двух разводов. Видео © Пятый канал

Первый брак Кабо распался в том числе из-за разногласий вокруг её карьеры. Сейчас с бывшим супругом, от которого у неё родилась дочь Татьяна, артистка поддерживает ровные отношения и общается с ним как с отцом ребёнка.

Второй развод оказался сложнее: бизнесмен Николай Разгуляев обанкротился, имея долги свыше 300 млн рублей. В тот период актрисе приходилось много работать, чтобы обеспечивать семью. Сейчас её особенно волнуют отношения с 14-летним сыном Виктором: он переживает подростковый период, поэтому Кабо старается больше разговаривать с ним.

Звезда призналась, что хотела бы большего участия бывшего мужа в воспитании мальчика. По её словам, сыну нужен отец-друг, который будет уделять ему время и внимание.

Тема отношений родителей после расставания нередко становится болезненной и для других звёздных семей. Ранее актриса Ольга Зуева вновь обратилась в суд с требованием взыскать алименты с Данилы Козловского на их общую дочь. Аналогичный иск уже возвращали из-за процедуры оформления.