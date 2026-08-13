«Сделала выбор»: Ольга Кабо раскрыла, почему не ищет новые отношения после двух разводов
Актриса Ольга Кабо рассказала о жизни после двух разводов и отношениях с детьми
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Актриса Ольга Кабо после двух разводов сосредоточилась на работе и детях и пока не стремится заводить новые отношения. По словам звезды, сейчас ей комфортно одной: она выбирает профессию и старается отказываться от всего, что приносит дискомфорт.
«У меня нет стрессов, нет депрессии, я не знаю, что такое выгорание. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я сделала выбор в пользу своей профессии. Если чего-то мне не нравится, я от этого отказываюсь. Если какой-то человек мне некомфортен, я с ним не общаюсь», — рассказала собеседница Пятого канала.
Ольга Кабо рассказала, как живёт после двух разводов. Видео © Пятый канал
Первый брак Кабо распался в том числе из-за разногласий вокруг её карьеры. Сейчас с бывшим супругом, от которого у неё родилась дочь Татьяна, артистка поддерживает ровные отношения и общается с ним как с отцом ребёнка.
Второй развод оказался сложнее: бизнесмен Николай Разгуляев обанкротился, имея долги свыше 300 млн рублей. В тот период актрисе приходилось много работать, чтобы обеспечивать семью. Сейчас её особенно волнуют отношения с 14-летним сыном Виктором: он переживает подростковый период, поэтому Кабо старается больше разговаривать с ним.
Звезда призналась, что хотела бы большего участия бывшего мужа в воспитании мальчика. По её словам, сыну нужен отец-друг, который будет уделять ему время и внимание.
Тема отношений родителей после расставания нередко становится болезненной и для других звёздных семей. Ранее актриса Ольга Зуева вновь обратилась в суд с требованием взыскать алименты с Данилы Козловского на их общую дочь. Аналогичный иск уже возвращали из-за процедуры оформления.
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