«Просто забудь про меня»: Самбурская жёстко обратилась к Гогунскому

Настасья Самбурская попросила Виталия Гогунского больше не упоминать её после его слов о совместной работе. Актриса записала обращение к коллеге и заявила, что не ждёт от него благодарности или каких-либо выплат.

Самбурская жёстко обратилась к Гогунскому. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Поводом стало интервью Гогунского Лауре Джугелии. В разговоре актёр вспомнил о Самбурской и отметил, что её критика помогла ему развиваться в музыкальной сфере. По словам Гогунского, коллегу стоило бы «отблагодарить процентом». Самбурская посмотрела интервью и ответила на это в соцсетях. Она заявила, что ей не нужны отчисления с музыкальных доходов Гогунского.

«Пользуясь случаем, я хочу обратиться к Виталию Гогунскому. Виталий, ты, честно говоря, не в себе. <…> Просто забудь про меня, что я существую», — сказала актриса.

Самбурская и Гогунский вместе снимались в сериале «Универ». Их герои Кристина и Эдуард Кузьмин (Кузя) стали одними из заметных персонажей проекта.

Ранее Life.ru рассказывал, что адвокат Виталия Гогунского ответил на претензии по делу об алиментах и заявил, что сторона артиста предоставила суду необходимые документы. По словам защитника, Гогунский не скрывает доходы и продолжает пытаться урегулировать спор с бывшей супругой мирным путём.