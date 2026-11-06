После 18 лет родители по общему правилу больше не обязаны содержать своих детей, даже если те не работают, не имеют собственного жилья и стабильного заработка. Однако в некоторых случаях совершеннолетний человек всё же вправе потребовать алименты. При каких обстоятельствах это возможно, Life.ru объяснил адвокат Андрей Алёшкин.

Согласно статье 85 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, если те нуждаются в материальной помощи. В первую очередь речь идёт о совершеннолетних детях с инвалидностью, которые не могут самостоятельно обеспечивать свои потребности. Андрей Алёшкин Адвокат

При этом одной лишь нетрудоспособности недостаточно. Чтобы добиться алиментов, совершеннолетнему ребёнку придётся доказать, что он действительно нуждается в финансовой поддержке. Суд изучит его здоровье, доходы и расходы, а также материальное и семейное положение родителей.

Кроме того, закон позволяет взыскать с родителей дополнительные средства при исключительных обстоятельствах. Согласно статье 86 Семейного кодекса РФ, основанием могут стать тяжёлая болезнь совершеннолетнего нетрудоспособного ребёнка, необходимость постороннего ухода или отсутствие пригодного для постоянного проживания жилья.

Отдельно адвокат обратил внимание на распространённое заблуждение, связанное с обучением в вузе. Многие считают, что родители обязаны обеспечивать детей до получения диплома, однако это не так.

«Поступление в университет и обучение на очной форме не дают совершеннолетнему ребёнку автоматического права на алименты. Действующее законодательство не обязывает родителей содержать трудоспособных детей до окончания обучения», — подчеркнул Алёшкин.

Таким образом, отсутствие работы, заработка или желание продолжать получать деньги от родителей сами по себе не дают взрослому ребёнку права на алименты. Требовать содержание после совершеннолетия можно лишь при наличии предусмотренных законом оснований, заключил адвокат.

Ранее Life.ru рассказывал, что женщины в декрете могут взыскать с мужа или бывшего супруга алименты не только на ребёнка, но и на собственное содержание. Как объяснила юрист Анастасия Жигомпар, такое право действует до достижения общим ребёнком трёх лет при условии, что родители состояли в официальном браке. В отдельных случаях, например при уходе за ребёнком с инвалидностью, требовать финансовую поддержку можно и после его трёхлетия.