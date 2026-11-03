Россияне могут потребовать алименты на ребёнка, даже если состоят в официальном браке и продолжают жить вместе с супругом. Для обращения в суд достаточно того, что один из родителей не выполняет обязанности по содержанию несовершеннолетнего. Об этом Life.ru рассказала адвокат Аида Подольская.

По словам юриста, российское законодательство обязывает обоих родителей обеспечивать детей независимо от семейных отношений, совместного проживания и уровня доходов. Даже если один из супругов хорошо зарабатывает, это не освобождает второго от финансового участия в воспитании ребёнка.

Алименты на несовершеннолетнего ребёнка можно взыскать без расторжения брака. Совместное проживание родителей также не препятствует обращению в суд. Аида Подольская Адвокат

При этом отсутствие денежных переводов между супругами ещё не означает, что один из них уклоняется от содержания ребёнка. Родитель может самостоятельно покупать продукты, одежду, оплачивать лечение, обучение и другие расходы. В случае спора суд будет оценивать реальный вклад каждого.

Чтобы подтвердить свою позицию, адвокат рекомендует заранее собрать банковские выписки, чеки, договоры на обучение и переписку о семейных расходах. Если алименты планируется взыскать в твёрдой денежной сумме, потребуется также расчёт ежемесячных затрат на ребёнка. Родители могут урегулировать вопрос без суда, заключив нотариальное соглашение. В нём прописываются размер, сроки и порядок выплат. Такой документ имеет силу исполнительного листа и позволяет обратиться за принудительным взысканием при нарушении договорённостей. Если соглашения нет, алименты назначаются через суд. При этом отсутствие официальной работы у второго родителя не освобождает его от обязанности содержать ребёнка.

Как пояснила Подольская, обычно выплаты назначают со дня обращения в суд. Однако в отдельных случаях можно взыскать средства за предыдущие три года — если удастся доказать, что родитель ранее пытался получить деньги, а второй уклонялся от выплат.