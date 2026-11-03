Развод родителей не лишает ни мать, ни отца права отправиться с ребёнком на отдых за границу во время январских каникул. Однако при планировании такой поездки необходимо учитывать позицию второго родителя. Об этом Life.ru рассказала депутат Госдумы Нина Останина.

Парламентарий напомнила, что после расторжения брака родители сохраняют равные права и обязанности по воспитанию детей. Это касается и ситуаций, когда ребёнок постоянно проживает только с одним из них.

В случае, если он находится в разводе, он имеет такое же право и несёт такие же обязанности по воспитанию, как и тот родитель, с которым проживает ребёнок. Нина Останина Депутат Государственной думы

По словам депутата, при подготовке зарубежной поездки важно заранее согласовать планы со вторым родителем. Она посоветовала не откладывать оформление необходимых документов до начала новогодних праздников.

Заниматься документами и согласием второго родителя можно начинать уже сейчас. Нина Останина Депутат Государственной думы

Останина также отметила, что разногласия между бывшими супругами не всегда связаны исключительно с личными обидами. Иногда один из родителей выступает против поездки из-за опасений за физическое или психологическое состояние ребёнка. При этом депутат выразила уверенность, что в большинстве случаев взрослым удаётся договориться. Она призвала родителей прежде всего учитывать интересы детей, а не продолжать выяснение отношений после развода.