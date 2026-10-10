Соцсети под запретом: В Турции вводят жёсткие правила для детей с 1 ноября

В Турции с 1 ноября 2026 года социальные сети перестанут быть доступны детям младше 15 лет, а для подростков постарше введут специальные ограничения. Соответствующий нормативный акт опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

По новым правилам платформы будут обязаны проверять возраст пользователей и отказывать в регистрации тем, кто не достиг установленного порога. Подтверждение предусмотрено через государственный портал электронных услуг e-Devlet. При этом личные данные ребёнка не должны передаваться самой соцсети.

Для пользователей от 15 до 18 лет предусмотрен отдельный режим работы аккаунтов. Такие профили будут закрытыми, без возможности переключиться на публичный доступ. Подросткам также запретят проводить прямые трансляции и получать персонализированную рекламу.

Дополнительные ограничения коснутся общения и просмотра контента. В частности, сообщения смогут отправлять только те пользователи, на которых подписан владелец страницы. Списки подписчиков и подписок станут скрытыми, а функции, способствующие длительному непрерывному просмотру публикаций, попадут под запрет.

Родители получат инструменты для управления настройками детских профилей. Они смогут следить за временем, проведённым ребёнком в интернете, устанавливать ограничения и подтверждать платные операции. Социальные платформы также обяжут применять дополнительные меры защиты от нежелательных материалов.

Нововведения затронут не только новые регистрации, но и уже существующие учётные записи. Сервисы должны будут провести проверку возраста их владельцев как минимум один раз до 31 марта 2027 года. Профили детей младше 15 лет подлежат закрытию.

Ранее Life.ru рассказывал, что каждый второй россиянин выступает за ограничение доступа детей к опасному контенту и отдельным функциям соцсетей, но не за полный запрет платформ. Полный запрет соцсетей до 16 лет поддержали лишь 12%, доступ с согласия родителей — 27%, а 8% против любых ограничений. 51% видят в ограничениях больше пользы, но 82% уверены, что подростки всё равно найдут способ их обойти.