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Регион
Опубликовано 24 сентября, 09:54

Каждый второй россиянин поддерживает ограничения для детей в соцсетях

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Каждый второй россиянин считает, что детям в социальных сетях нужно ограничить доступ к опасному контенту и отдельным функциям, но не закрывать сами платформы полностью. Такие результаты получил Аналитический центр ВЦИОМ в ходе исследования отношения к защите несовершеннолетних в интернете.

За полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет выступили только 12% респондентов. Ещё 27% считают, что подростки должны получать доступ к таким площадкам с согласия родителей, а 8% не поддерживают никаких ограничений. Опрос проводился 30 августа среди 1600 совершеннолетних россиян.

В целом 51% опрошенных видят в ограничениях больше пользы, чем вреда. При этом россияне довольно скептически оценивают техническую сторону запретов: 82% уверены, что дети и подростки всё равно найдут способы их обходить.

Среди возможных преимуществ ограничений участники исследования называли защиту от опасного контента и мошенников, а также возможность уделять больше времени учёбе и живому общению. Среди опасений — сложности с социализацией, раздражение подростков, снижение доступа к информации и поиск способов обойти запреты.

Особенно заметно мнения расходятся между поколениями. Молодые респонденты чаще старших считают жёсткие ограничения вредными и воспринимают соцсети как естественную среду общения и получения информации. ВЦИОМ делает вывод, что общественный запрос скорее направлен на безопасный детский режим в интернете, чем на полную цифровую изоляцию несовершеннолетних.

Еврокомиссия официально предложила запретить соцсети детям младше 13 лет
Еврокомиссия официально предложила запретить соцсети детям младше 13 лет

Ранее Life.ru разбирался, как разные страны ограничивают детям доступ к социальным сетям и насколько такие меры работают на практике. В Австралии с декабря 2025 года крупнейшие платформы обязаны не допускать к аккаунтам пользователей младше 16 лет, однако исследования показали, что многие подростки продолжают пользоваться соцсетями.

Больше новостей о социальных изменениях, цифровой безопасности и жизни россиян — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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