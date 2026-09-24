Каждый второй россиянин поддерживает ограничения для детей в соцсетях

Каждый второй россиянин считает, что детям в социальных сетях нужно ограничить доступ к опасному контенту и отдельным функциям, но не закрывать сами платформы полностью. Такие результаты получил Аналитический центр ВЦИОМ в ходе исследования отношения к защите несовершеннолетних в интернете.

За полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет выступили только 12% респондентов. Ещё 27% считают, что подростки должны получать доступ к таким площадкам с согласия родителей, а 8% не поддерживают никаких ограничений. Опрос проводился 30 августа среди 1600 совершеннолетних россиян.

В целом 51% опрошенных видят в ограничениях больше пользы, чем вреда. При этом россияне довольно скептически оценивают техническую сторону запретов: 82% уверены, что дети и подростки всё равно найдут способы их обходить.

Среди возможных преимуществ ограничений участники исследования называли защиту от опасного контента и мошенников, а также возможность уделять больше времени учёбе и живому общению. Среди опасений — сложности с социализацией, раздражение подростков, снижение доступа к информации и поиск способов обойти запреты.

Особенно заметно мнения расходятся между поколениями. Молодые респонденты чаще старших считают жёсткие ограничения вредными и воспринимают соцсети как естественную среду общения и получения информации. ВЦИОМ делает вывод, что общественный запрос скорее направлен на безопасный детский режим в интернете, чем на полную цифровую изоляцию несовершеннолетних.

Ранее Life.ru разбирался, как разные страны ограничивают детям доступ к социальным сетям и насколько такие меры работают на практике. В Австралии с декабря 2025 года крупнейшие платформы обязаны не допускать к аккаунтам пользователей младше 16 лет, однако исследования показали, что многие подростки продолжают пользоваться соцсетями.