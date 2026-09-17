Еврокомиссия официально предложила запретить соцсети детям младше 13 лет

Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act, который предусматривает запрет аккаунтов в соцсетях для детей младше 13 лет и вводит ограничения для подростков. Инициативу 17 сентября официально представила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Для пользователей от 13 до 15 лет предлагается разрешить только специальные мини-аккаунты, которые создают и контролируют родители или опекуны. Их функциональность будет ограничена, а пользоваться соцсетями можно будет не более часа в день.

«Каждый возраст имеет свои особенности, и поэтому для каждого будет свой индивидуальный уровень защиты», — объяснила фон дер Ляйен.

После достижения 15 лет подростки смогут создавать собственные аккаунты. Однако до совершеннолетия платформы должны будут обеспечивать для них так называемый безопасный дизайн — без функций, которые могут создавать дополнительные риски для несовершеннолетних.

Правила планируют распространить не только на социальные сети и видеоплатформы, но также на онлайн-игры, ИИ-чат-боты и другие цифровые сервисы для детей. Еврокомиссия предлагает переложить обязанность доказывать безопасность продукта на сами компании.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Урсулу фон дер Ляйен ввести единый запрет на соцсети для детей младше 15 лет. Французский лидер предлагал установить более высокий возрастной порог, чем тот, который теперь заложен в проект Еврокомиссии. Он также выступал за ограничения продолжительности использования цифровых сервисов несовершеннолетними. До этого в ЕС обсуждалась многоступенчатая система доступа, при которой требования зависят от возраста ребёнка.