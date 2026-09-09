Когда TikTok важнее всего: Выяснилось, сколько времени российские дети проводят в соцсетях

Дети проводят в социальных сетях в среднем около 88 минут в день, а пик активности приходится на 13-летний возраст. Такие данные следуют из анализа сервиса «Где мои дети» за период с 18 февраля по 17 августа 2026 года, пишет газета «Ведомости».

В 7–10 лет показатель составляет примерно 83–86 минут в сутки. К 11 годам он увеличивается до 92 минут, а в 13 лет достигает около 100 минут.

После 14 лет время постепенно сокращается и к 17 годам составляет порядка 74 минут. При этом в возрасте 7–10 лет больше времени в соцсетях проводят девочки, а с 11 до 16 лет — мальчики.

Самой популярной платформой по суммарному времени использования оказался TikTok — за полгода дети провели в нём 824 тысячи часов. Следом идут Likee с 399 тысячами часов, VK — 114 тысяч, TikTok Lite — 82 тысячи.

Семейный психолог Елена Кандыбина отметила, что сами по себе полтора часа в соцсетях ещё не позволяют судить о наличии проблемы. По её словам, важнее учитывать, как именно цифровая активность влияет на состояние ребёнка и не становится ли способом справляться с тревогой или одиночеством.

Замдекана факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Надежда Ячменева связала пик в 11–13 лет с повышенной значимостью сверстников, социального сравнения и мгновенной обратной связи. По её оценке, снижение времени к 17 годам может быть связано с развитием критического мышления и самоконтроля.

Ранее Life.ru рассказывал о запуске в России специальных сим-карт для детей. Инициатива предусматривает дополнительные возможности родительского контроля, в частности, определение местоположения ребёнка. В конце июня соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.