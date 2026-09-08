Макрон призвал фон дер Ляйен ввести запрет соцсетей для детей до 15 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Евросоюзу установить единый возрастной порог для доступа детей к социальным сетям. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он призвал подготовить новый общеевропейский законодательный акт, который запретит пользоваться такими платформами лицам младше 15 лет.

Письмо датировано 29 августа, с его содержанием ознакомилось AFP. Макрон считает, что общие правила необходимы для защиты детей во всех странах объединения. При этом французский лидер намерен продолжить работу и на национальном уровне.

Ранее принятый во Франции закон с аналогичным ограничением в августе был отменён Конституционным советом. Теперь Макрон рассчитывает осенью вновь внести переработанный вариант документа. По его замыслу, новая редакция должна соответствовать как законодательству ЕС, так и французской Конституции. Французский президент также рассчитывает на помощь Еврокомиссии при подготовке инициативы. Он попросил её специалистов подключиться к работе после передачи им нового законопроекта.

Макрон также уделил внимание контролю возраста пользователей. По его мнению, система должна опираться на надёжные национальные и общеевропейские решения, которые одновременно обеспечивают соблюдение требований о защите персональных данных. Предлагаемые европейские нормы, помимо возрастного ограничения, должны затрагивать механизмы самих платформ. Макрон выступил за чёткое регулирование функций, способных формировать зависимость от социальных сетей, а также за внедрение стандартов безопасности, действующих по умолчанию. В качестве одной из мер он привёл ограничения продолжительности использования сервисов.

В июле фон дер Ляйен заявляла о намерении представить предложения по этому вопросу после летнего периода. Она допускала поэтапный доступ к социальным сетям для разных возрастных групп. Такой подход соответствует рекомендации европейской экспертной группы: запретить доступ детям младше 13 лет, а для пользователей от 13 до 18 лет установить менее жёсткие ограничения. Макрон при этом настаивает на более высоком едином пороге — 15 лет. По его словам, вопрос требует срочного решения.

Ранее стало известно, что космический саммит, который пройдёт в Париже 9–10 сентября, может стать одним из самых проблемных мероприятий, организованных президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ситуацию осложнил отказ от участия двух крупных американских компаний — SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Кроме того, участники подготовки рассказали о проблемах с организацией, отсутствии необходимой координации и неопределённости относительно конечных целей мероприятия.