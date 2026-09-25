Миллионы за диплом: Сколько придётся работать врачам, чтобы отбить платную учёбу в Сеченовке

Платное образование в одном из главных медицинских вузов страны может окупаться годами даже при высокой зарплате после выпуска. По подсчётам телеграм-канала Mash Money, для некоторых специальностей срок превышает три года.

Быстрее всего вернуть затраты на учёбу, по данным канала, могут стоматологи-ортопеды. В Москве таким специалистам предлагают в среднем около 330 тысяч рублей в месяц, а отдельные вакансии обещают до 600 тысяч.

При этом само обучение обходится недёшево. Например, Сеченовский университет указывает, что для поступивших в 2026 году общая стоимость пятилетней программы по стоматологии для граждан России составляет 6,23 млн рублей.

У будущих фармацевтов ситуация иная. Обучение окупается сравнительно быстро, однако потолок зарплат заметно ниже: около 131 тысячи рублей в месяц даже на московском рынке.

Авторы расчёта сравнивали стоимость и продолжительность обучения по нескольким медицинским направлениям с предложениями работодателей в Москве. При этом фактический срок окупаемости у конкретного выпускника может отличаться: вакансии показывают предлагаемые доходы, а не гарантированную зарплату сразу после получения диплома.

В сентябре Life.ru писал, что средняя начисленная зарплата в России приблизилась к 115 тысячам рублей. По данным Росстата, в июне показатель достиг 114 743 рублей.