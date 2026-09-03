Милонов призвал россиян по-философски относиться к наступлению осени

Начало осени вызвало у россиян в соцсетях сожаления о том, как быстро закончилось лето. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.ru» предложил не воспринимать смену сезона как неизбежное ухудшение настроения.

«Согласен с большинством людей — лето было слишком быстрым. Не знаю почему, но все, с кем я ни разговариваю, также согласны с этим. Наверное, надо по-другому смотреть на осень: не в контексте сплина и угасания, а в контексте перехода к новому этапу, к новому циклу», — сказал парламентарий.

В качестве аргумента чиновник напомнил об истории календаря: в России Новый год отмечали 1 сентября до того, как традицию перенесли на январь. По его мнению, это позволяет воспринимать нынешний месяц не только как окончание лета, но и как начало нового цикла. Милонов также связал осень с подготовкой к зиме и последующей весне. По его словам, такой взгляд на смену сезонов может помочь сохранить позитивный настрой.

Ранее Милонов выступил против возможной отмены петербургских концертов американского рэпера Канье Уэста и предложил подключить к ситуации Минкульт. По мнению парламентария, приезд мировой звезды можно использовать, чтобы изменить представления западной аудитории о России. Он назвал происходящее вокруг шоу «издевательством»: сначала концерты широко анонсировали, после чего возникла неопределённость с площадкой.