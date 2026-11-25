Минэнерго России выступило с предложением сохранить ограничения на вывоз авиационного керосина за рубеж. О подготовке соответствующей инициативы журналистам рассказал вице-премьер Александр Новак.

Конкретную продолжительность действия запрета зампред правительства не назвал. По его словам, сроки будут определяться исходя из соотношения спроса и предложения на топливном рынке.

Напомним, ограничение на экспорт авиакеросина ввели 1 июня, оно рассчитано до конца ноября. Ещё несколько дней назад власти рассматривали возможность возобновления зарубежных поставок с наступлением зимы. Приоритетом профильного ведомства оставалось обеспечение потребностей отечественных перевозчиков. Вице-премьер Андрей Никитин ранее охарактеризовал ситуацию со снабжением авиакомпаний как стабильную.