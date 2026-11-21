Минэнерго подготовило документы по возможному возобновлению экспорта авиационного керосина. Вопрос рассматривает правительство, сообщили в ведомстве ТАСС.

Запрет на экспорт авиакеросина действует до 30 ноября. Если ограничения не продлят, поставки за рубеж могут возобновиться с декабря. В министерстве пояснили, что решение будут принимать с учётом топливного баланса. Приоритетом ведомство назвало полное обеспечение внутреннего рынка.

Вице-премьер Андрей Никитин ранее говорил, что ситуация с обеспечением российских авиакомпаний топливом остаётся рабочей и стабильной. По его словам, транспортные власти передают Минэнерго данные о потребностях авиации и долгосрочные прогнозы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Министерство финансов России не планирует вводить демпферный механизм для импортного авиационного керосина. Кроме того, ведомство пока не рассматривает возвращение моратория на обнуление выплат по топливному демпферу.