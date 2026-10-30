Минфин решил не вводить демпфер на импортный авиакеросин и объяснил причину

Министерство финансов России не планирует вводить демпферный механизм для импортного авиационного керосина. Кроме того, ведомство пока не рассматривает возвращение моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Об этом журналистам заявил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Инициатива о дополнительной поддержке импортного авиакеросина не обсуждается и не будет предложена ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

«Никаких решений, не обсуждается сейчас, мы не будем предлагать [такую инициативу] ко второму чтению», — сообщил замминистра.

Сазанов пояснил, что возможности федерального бюджета ограничены как по доходам, так и по расходам. В связи с этим Минфин не намерен предлагать новые компенсационные механизмы.

Не рассматривается в ведомстве и вопрос о возвращении моратория на обнуление демпферных выплат по топливу. Сазанов допустил, что соответствующие предложения могли поступать в министерство, однако активной работы над ними сейчас не ведётся.

«В Минфине мы такое сейчас не обсуждаем. У нас сейчас много вопросов, которые мы обсуждаем, но таких предложений не имеем», — заявил представитель ведомства.