Вице-премьер России Александр Новак призвал продолжать внимательно следить за ситуацией на внутреннем топливном рынке и при необходимости оперативно принимать меры для сохранения баланса между спросом и предложением.

«Необходимо держать руку на пульсе с ситуацией на рынке топлива и своевременно принимать необходимые меры для её балансировки», — заявил Новак.

Ранее вице-премьер сообщал, что ситуация с поставками нефтепродуктов постепенно улучшается. При этом в октябре он отмечал, что на рынке бензина ещё сохранялся дефицит, тогда как дизельным топливом и авиакеросином Россия была обеспечена полностью.

Также Life.ru рассказывал о совещании Новака по топливному рынку, где власти обсуждали производство бензина и дизеля, региональные запасы, цены на АЗС и меры по устранению локальных перебоев.