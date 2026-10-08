Минфин США снова продлил разрешение американцам платить налоги в России

США оставили своим гражданам и компаниям возможность проводить в России ряд обязательных платежей, несмотря на действующие санкции. Разрешение будет действовать до 9 января 2027 года, следует из генеральной лицензии № 13S Минфина США.

Документ позволяет американским физлицам, компаниям и подконтрольным им структурам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины. Кроме того, они смогут получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты, а также налоговые возвраты.

Исключение распространяется только на операции, которые необходимы для повседневной работы американских граждан и организаций на территории России. Таким образом, лицензия не снимает остальные ограничения, предусмотренные антироссийским санкционным режимом.

Новое разрешение вступило в силу 8 октября и полностью заменило предыдущую лицензию № 13R, выпущенную 8 июля. При этом документ по-прежнему не разрешает списывать средства со счетов Центробанка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ, открытых в американских финансовых учреждениях.

Весной американский Минфин уже продлевал такое разрешение до 9 июля. Тогда OFAC также сохранило для граждан и компаний США возможность уплачивать в России налоги, сборы и импортные пошлины, получать разрешительные документы и пользоваться налоговыми вычетами. Позднее действие исключения вновь продлили, а нынешняя лицензия сохраняет этот механизм уже до января 2027 года.