NYT: Продажу активов «Лукойла» включили в переговоры России и США

Продажа зарубежных активов «Лукойла» стала одной из тем переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным газеты, речь идёт о многомиллиардной сделке с иностранными нефтяными месторождениями, НПЗ и сетями АЗС российской компании. Одним из претендентов на активы называется американский миллиардер Тодд Боули, который уже несколько месяцев готовит своё предложение. В сентябре о поддержке его заявки властями США и инвесторами из стран Персидского залива сообщала Financial Times.

NYT утверждает, что Вашингтон рассматривает возможную сделку в том числе как способ продемонстрировать готовность к восстановлению экономических связей с Москвой. По сведениям издания, вопрос о продаже активов обсуждался и во время встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября в Кремле.

В числе потенциальных крупных инвесторов газета называет структуры из Катара и Абу-Даби. Интерес американской администрации к сделке, как пишет NYT, усилился на фоне напряжённой ситуации на мировом рынке дизельного топлива и авиакеросина после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Лукойл» начал готовить продажу международного бизнеса после попадания под санкции США и Великобритании осенью 2025 года. Американский Минфин включил компанию в санкционный список 22 октября, британские власти — 15 октября.

Сначала покупателем зарубежных активов должна была стать Gunvor, однако сделка сорвалась после позиции Минфина США. В январе 2026 года «Лукойл» подписал соглашение с американской Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH, причём активы в Казахстане в него не вошли. Соглашение не является эксклюзивным, а его завершение зависит в том числе от разрешения американского OFAC.

Ранее сообщалось, что Боули сформировал собственную группу инвесторов для борьбы за зарубежный бизнес «Лукойла». В предполагаемый консорциум могут войти американские государственные структуры, а также инвесторы из ОАЭ и Катара.