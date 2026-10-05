Минфин в пять раз увеличит ежедневные покупки валюты и золота

Минфин России с 7 октября резко увеличит покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Ежедневный объём операций вырастет с сентябрьских 2,5 млрд до 12,7 млрд рублей — более чем в пять раз.

Всего с 7 октября по 6 ноября ведомство планирует направить на эти цели 279,42 млрд рублей. Такой объём покупок станет максимальным с ноября 2023 года.

Решение связано с ожидаемыми нефтегазовыми доходами федерального бюджета. В октябре Минфин рассчитывает получить дополнительно 289,46 млрд рублей. При этом в сентябре фактические поступления оказались на 10,04 млрд рублей ниже прогноза.

«Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 279,42 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объём покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.», — сообщили в Минфине.

Параллельно Банк России продолжает корректировать операции в рамках бюджетного правила с учётом инвестиций ФНБ. Во втором полугодии регулятор уменьшает ежедневный объём покупок на 580 млн рублей. Такой механизм ЦБ официально анонсировал ещё в июне.

В результате чистый объём покупки валюты на внутреннем рынке в октябре — начале ноября составит около 12,12 млрд рублей в сутки против 1,92 млрд в предыдущем месяце.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре Минфин направлял на покупку иностранной валюты 2,5 млрд рублей в день. Тогда общий объём операций на период с 7 сентября по 6 октября составлял 55,6 млрд рублей.