Банк России втрое сократит ежедневные покупки валюты с 7 сентября

С 7 сентября по 6 октября Минфин направит 55,6 миллиарда рублей на приобретение иностранной валюты для Фонда национального благосостояния. Новый объём операций рассчитали в финансовом ведомстве.

Ежедневно на эти цели будут выделять 2,5 миллиарда рублей. Итоговую сумму определили с учётом ожидаемых нефтегазовых поступлений и результатов предыдущего месяца.

В сентябре федеральный бюджет должен дополнительно получить от нефтегазового сектора 100,7 миллиарда рублей. При этом в августе казна недополучила около 45 миллиардов. Параллельно Банк России во втором полугодии продаёт валюту на 580 миллионов рублей в сутки. Так регулятор компенсирует чистое инвестирование средств ФНБ в разрешённые финансовые активы за предыдущие шесть месяцев.

С учётом встречных операций фактический объём ежедневных закупок на внутреннем рынке составит 1,92 миллиарда рублей. Это более чем втрое ниже уровня, действовавшего с 7 августа по 4 сентября.

В августе Минфин приобретал иностранную валюту и золото примерно на 6,5 миллиарда рублей в сутки. Операции ведомства стали одним из факторов давления на курс рубля, однако поддержку национальной валюте продолжали оказывать высокая ключевая ставка и экспортная выручка. В сентябре динамика также будет зависеть от нефтяных цен, спроса импортёров и решений Центробанка.