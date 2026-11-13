Не менее 20 человек пострадали при мощном взрыве газа в аргентинском городе Ремедиос-де-Эскалада, пригороде Буэнос-Айреса. Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Причиной ЧП стало повреждение подземного газопровода во время ремонтных работ. В результате взрыва вспыхнул сильный пожар, уничтоживший несколько торговых помещений, сообщает газета La Nación.

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Инцидент произошёл утром 13 ноября на оживлённом перекрёстке улиц Коронель-Бельтран и Дель-Валье-Иберлусеа. Рабочие подрядной организации, занимавшиеся обновлением газораспределительной сети MetroGAS, повредили трубопровод среднего давления строительной техникой. Началась мощная утечка газа, за которой последовали взрыв и возгорание.

На опубликованных кадрах видны огромные языки пламени, вырывающиеся из-под земли, и густой дым над жилыми кварталами. Взрывной волной практически полностью разрушило мясную лавку, расположенную рядом с местом аварии. Также повреждены соседние магазины и припаркованные автомобили.

Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия почувствовали сильный запах газа. Спустя несколько минут прогремел взрыв, от которого задрожали окна ближайших зданий. Люди в панике выбегали на улицы, пытаясь спастись от распространяющегося огня.

К месту ЧП прибыли пожарные из семи подразделений, полицейские и бригады скорой помощи. Спасатели организовали эвакуацию жителей соседних домов и сотрудников магазинов. Из-за угрозы дальнейшего распространения огня также пришлось вывести людей из расположенных поблизости детского сада и дома престарелых.

Пятерых пострадавших с тяжёлыми ожогами доставили в больницу Evita. Остальных раненых распределили между другими медицинскими учреждениями района Ланус. Представители газораспределительной компании приступили к перекрытию повреждённого участка сети, чтобы остановить подачу газа.

Ранее Life.ru сообщал, как экскаватор во время земляных работ повредил газопровод высокого давления в Дагестане, оставив без газоснабжения шесть населённых пунктов. Авария произошла 31 октября недалеко от газораспределительной станции «Доргели — выход 1». Повреждение получила стальная труба диаметром 320 миллиметров. Для устранения последствий на место направили аварийно-восстановительные бригады.