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Опубликовано 22 октября, 10:13

При взрыве газа в Северной Осетии пострадали пять детей и один взрослый

Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев / Не является фото с места событий

Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев / Не является фото с места событий

Шесть человек, среди которых пятеро детей, пострадали при взрыве газа в Северной Осетии. Инцидент произошёл в селе Новое Пригородного района. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, газовоздушная смесь взорвалась в отдельно стоящем помещении на территории частного домовладения. В результате травмы получили пятеро несовершеннолетних и один взрослый.

Всех пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Информации о тяжести их состояния пока нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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Ранее при взрыве газа в Подольске погибли два человека. Инцидент произошёл в ангаре на цементном заводе.

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Никита Никонов
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