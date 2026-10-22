При взрыве газа в Северной Осетии пострадали пять детей и один взрослый

Шесть человек, среди которых пятеро детей, пострадали при взрыве газа в Северной Осетии. Инцидент произошёл в селе Новое Пригородного района. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительным данным, газовоздушная смесь взорвалась в отдельно стоящем помещении на территории частного домовладения. В результате травмы получили пятеро несовершеннолетних и один взрослый.

Всех пострадавших доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Информации о тяжести их состояния пока нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее при взрыве газа в Подольске погибли два человека. Инцидент произошёл в ангаре на цементном заводе.