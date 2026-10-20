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Регион
Опубликовано 20 октября, 11:24

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о гибели 11 человек при взрыве газа

Суд приговорил к 6 годам колонии троих газовщиков за взрыв газа в Нижнем Тагиле

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Троих сотрудников газовой службы «Газэкс» приговорили к шести годам колонии общего режима каждого по делу о взрыве жилого дома в Нижнем Тагиле, унёсшем жизни 11 человек. Решение 20 октября вынес Дзержинский районный суд.

На скамье подсудимых оказались мастер и двое слесарей, отвечавших за обслуживание газового оборудования. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели людей.

Помимо тюремных сроков, осуждённым запретили на три года заниматься техническим обслуживанием и ремонтом газопроводов и оборудования в жилых домах. После оглашения приговора всех троих взяли под стражу прямо в зале суда.

Наказание получила и собственница квартиры, где произошла утечка. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и назначили три года ограничения свободы.

Трагедия произошла 1 августа 2024 года в пятиэтажке на улице Сибирской. После взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда. Погибли 11 жильцов, среди которых были дети.

В Нижнем Тагиле снесли дом, где при взрыве погибли 11 человек
В Нижнем Тагиле снесли дом, где при взрыве погибли 11 человек

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала для троих газовщиков по девять лет колонии, а для владелицы квартиры — три года колонии-поселения. Гособвинение также настаивало на запрете для сотрудников компании обслуживать газовое оборудование в течение трёх лет.

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Никита Никонов
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