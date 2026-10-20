В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о гибели 11 человек при взрыве газа

Троих сотрудников газовой службы «Газэкс» приговорили к шести годам колонии общего режима каждого по делу о взрыве жилого дома в Нижнем Тагиле, унёсшем жизни 11 человек. Решение 20 октября вынес Дзержинский районный суд.

На скамье подсудимых оказались мастер и двое слесарей, отвечавших за обслуживание газового оборудования. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к гибели людей.

Помимо тюремных сроков, осуждённым запретили на три года заниматься техническим обслуживанием и ремонтом газопроводов и оборудования в жилых домах. После оглашения приговора всех троих взяли под стражу прямо в зале суда.

Наказание получила и собственница квартиры, где произошла утечка. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и назначили три года ограничения свободы.

Трагедия произошла 1 августа 2024 года в пятиэтажке на улице Сибирской. После взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда. Погибли 11 жильцов, среди которых были дети.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала для троих газовщиков по девять лет колонии, а для владелицы квартиры — три года колонии-поселения. Гособвинение также настаивало на запрете для сотрудников компании обслуживать газовое оборудование в течение трёх лет.