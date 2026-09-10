Газовщикам в Нижнем Тагиле запросили по 9 лет из-за гибели 11 человек при взрыве
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Гособвинение потребовало приговорить мастера и двух слесарей АО «Газэкс» к девяти годам колонии общего режима каждого по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле, унесшем 11 жизней. Для владелицы квартиры прокуратура запросила три года колонии-поселения.
Работников газовой компании обвиняют в оказании небезопасных услуг, по неосторожности повлёкшем гибель двух и более человек. Прокурор также попросил на три года запретить каждому из подсудимых обслуживать газопроводы и оборудование жилых домов.
Собственнице квартиры вменяют причинение смерти по неосторожности двум и более людям. При этом её и газовщиков освободят от ответственности по статье о повреждении чужого имущества из-за истечения срока давности. По той же причине женщину не будут наказывать за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Напомним, 1 августа 2024 года в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв, в результате которого обрушились два подъезда. Погибло 11 человек, в том числе шесть детей. Травмы получили 26 человек. Ущерб был оценён в 230 миллионов рублей. Причиной ЧП стала утечка бытового газа. В апреле текущего года суд начал рассмотрение дела.
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