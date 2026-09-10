Газовщикам в Нижнем Тагиле запросили по 9 лет из-за гибели 11 человек при взрыве

Гособвинение потребовало приговорить мастера и двух слесарей АО «Газэкс» к девяти годам колонии общего режима каждого по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле, унесшем 11 жизней. Для владелицы квартиры прокуратура запросила три года колонии-поселения.

Работников газовой компании обвиняют в оказании небезопасных услуг, по неосторожности повлёкшем гибель двух и более человек. Прокурор также попросил на три года запретить каждому из подсудимых обслуживать газопроводы и оборудование жилых домов.

Собственнице квартиры вменяют причинение смерти по неосторожности двум и более людям. При этом её и газовщиков освободят от ответственности по статье о повреждении чужого имущества из-за истечения срока давности. По той же причине женщину не будут наказывать за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.