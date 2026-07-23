Один человек стал жертвой взрыва газа в жилом доме в Егорьевске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526
Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке подмосковного Егорьевска. Об инциденте сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.
Трагедия произошла в одной из квартир, где, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. После прибытия экстренных служб пожар удалось локализовать, однако в ходе осмотра помещения спасатели обнаружили тело погибшего.
В рамках ликвидации последствий происшествия экстренные службы эвакуировали из дома 28 человек, в том числе семерых детей. Для жителей, чьи квартиры оказались непригодны для проживания, власти организовали пункт временного размещения, где им оказывается вся необходимая поддержка. На месте продолжают работать профильные ведомства.
Напомним, в Егорьевске в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа, за которым последовало возгорание. В результате пострадали шесть жильцов, но троим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.