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23 июля, 09:32

Один человек стал жертвой взрыва газа в жилом доме в Егорьевске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке подмосковного Егорьевска. Об инциденте сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

Трагедия произошла в одной из квартир, где, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. После прибытия экстренных служб пожар удалось локализовать, однако в ходе осмотра помещения спасатели обнаружили тело погибшего.

В рамках ликвидации последствий происшествия экстренные службы эвакуировали из дома 28 человек, в том числе семерых детей. Для жителей, чьи квартиры оказались непригодны для проживания, власти организовали пункт временного размещения, где им оказывается вся необходимая поддержка. На месте продолжают работать профильные ведомства.

При взрыве газа в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный
При взрыве газа в подмосковном Егорьевске пострадал пожарный

Напомним, в Егорьевске в жилой пятиэтажке произошёл взрыв газа, за которым последовало возгорание. В результате пострадали шесть жильцов, но троим была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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Оксана Попова
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