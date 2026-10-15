Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 17:47

Число погибших при взрыве газа в ангаре в Подольске выросло до двух

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Число погибших при пожаре и взрыве газа в ангаре на цементном заводе в подмосковном Подольске увеличилось до двух человек. Ещё трое пострадали, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

По информации МЧС, возгорание было ликвидировано. В настоящее время специалистами проводится проливка и разбор конструкций.

Взрыв произошёл на шахте «Обуховская» в Ростовской области, погиб человек
Взрыв произошёл на шахте «Обуховская» в Ростовской области, погиб человек

Напомним, возгорание произошло 15 октября на Окружной улице, где в металлическом ангаре разгерметизировалась ёмкость с газом. Пламя охватило площадь 2,4 тысячи квадратных метров, а на место оперативно прибыли спасатели и медицинские бригады. Первоначально сообщалось об одном погибшем и трёх раненых. Теперь количество жертв увеличилось.

Больше новостей о крупных пожарах и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar