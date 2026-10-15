Число погибших при взрыве газа в ангаре в Подольске выросло до двух
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Число погибших при пожаре и взрыве газа в ангаре на цементном заводе в подмосковном Подольске увеличилось до двух человек. Ещё трое пострадали, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.
По информации МЧС, возгорание было ликвидировано. В настоящее время специалистами проводится проливка и разбор конструкций.
Напомним, возгорание произошло 15 октября на Окружной улице, где в металлическом ангаре разгерметизировалась ёмкость с газом. Пламя охватило площадь 2,4 тысячи квадратных метров, а на место оперативно прибыли спасатели и медицинские бригады. Первоначально сообщалось об одном погибшем и трёх раненых. Теперь количество жертв увеличилось.
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